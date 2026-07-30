Hier setzte er seine Fahrt, trotz Verbots der Einfahrt im Bereich der Straße "Unterer Sehlemet" fort und überfuhr dann, aufgrund eines Fahrfehlers, die Kurfürstenstraße.
Hier kollidierte er mit einem Zaun und einer Mauer.
Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
Es entstanden entsprechende Schäden an Zaun und Mauer.
Glücklicherweise kam zu keiner Kollision mit dem Verkehr auf der viel befahrenen Kurfürstenstraße.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
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