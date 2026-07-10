Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier querte nach seinen Angaben plötzlich eine Katze die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wich dem kreuzenden Tier aus, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Fahrzeuge, sowie eine Hauswand stieß.



Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mehr als 10.000 EUR.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell