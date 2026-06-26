Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 33-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Wittlich-Land und kollidierte mit diesem.
Im Fahrzeug des 33-Jährigen wurde das 1-jährige Kind leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
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