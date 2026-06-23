Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier überholte er einen vorausfahrenden Lastkraftwagen, ohne auf den Gegenverkehr, einen 71-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues zu achten, welcher die Gegenrichtung mit seinem Personenkraftwagen befuhr.



Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche erheblich beschädigt wurden.

Der 71-Jährige, sowie sein 69-jährige Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.



Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.



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