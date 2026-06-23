Hier überholte er einen vorausfahrenden Lastkraftwagen, ohne auf den Gegenverkehr, einen 71-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues zu achten, welcher die Gegenrichtung mit seinem Personenkraftwagen befuhr.
Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche erheblich beschädigt wurden.
Der 71-Jährige, sowie sein 69-jährige Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.
Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Lesezeit 1 Minute