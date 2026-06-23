Platten
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 22.06.2026 gegen 13:38 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Bernkastel-Kues die Landstraße 53 von Osann-Monzel kommend in Richtung Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier überholte er einen vorausfahrenden Lastkraftwagen, ohne auf den Gegenverkehr, einen 71-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues zu achten, welcher die Gegenrichtung mit seinem Personenkraftwagen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche erheblich beschädigt wurden.
Der 71-Jährige, sowie sein 69-jährige Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren