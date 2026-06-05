Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Radfahrer in einer Linkskurve auf einem Gefällstück die Kontrolle über sein Rad und stürzte nach Kollision mit einem Eisengeländer.
Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden