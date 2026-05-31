Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
dpa

Am 30.05.2026 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet einen Feldweg im Bereich der Kreisstraße 54 und wollte diese in Richtung der Straße "Zweibächenweg" in Wittlich überqueren.

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Hierbei achtete er nicht auf einen auf der K 54 fahrenden Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, so dass es zur Kollision kam.

Der 13-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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