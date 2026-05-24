Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 23.05.2026 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Radfahrer aus der VG Wittlich-Land mit seinem E-Bike die Brunnenstraße in der Ortslage von Wallscheid.





Hier kam er in Folge eines Bremsfehlers zu Fall und stürzte auf die Straße.



Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell