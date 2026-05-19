Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 18.05.2026 gegen 20:48 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Friedrichstraße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier kollidierte er aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 23-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher verkehrsbedingt beim Abbiegen auf ein dortiges Tankstellengelände seine Geschwindigkeit reduzieren musste.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

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