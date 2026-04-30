Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 29.04.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kurfürstenstraße in Wittlich.



Hier kollidierte er aufgrund unzureichenden Abstands beim Einbiegen mit einem 37-jährigen Fahrradfahrer aus dem Dauner Stadtgebiet.

Der Radfahrer stürzte auf die Straße und wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren