Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kollidierte er aufgrund unzureichenden Abstands beim Einbiegen mit einem 37-jährigen Fahrradfahrer aus dem Dauner Stadtgebiet.



Der Radfahrer stürzte auf die Straße und wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



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