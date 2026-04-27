Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam er auf einer abschüssigen Strecke in einem Kurvenverlauf zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass er mit dem Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 63-jähriger Fahrzeugführers aus dem benachbarten Saarland kollidierte.



Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der 63-Jährige, sowie seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt zur Untersuchung ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.



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