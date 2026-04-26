Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 25.04.2026 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet die "Alte Garnison" in Richtung des "Klausener Wegs" in Wittlich.





Beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich übersah er einen 67-jährigen Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet und kollidierte mit diesem.



Der Radfahrer wurde schwerverletz in ein Krankenhaus verbracht.



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