Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 15.04.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet gemeinsam mit seinem 20-jährigen Soziusfahrer aus der VG Wittlich-Land auf einem Krad den Feldweg parallel zur Landstraße 141. In einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass man zu Boden stürzte.

Wittlich (ots) –



Am 15.04.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet gemeinsam mit seinem 20-jährigen Soziusfahrer aus der VG Wittlich-Land auf einem Krad den Feldweg parallel zur Landstraße 141.



In einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass man zu Boden stürzte.



Beide Personen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell