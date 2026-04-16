Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots) –
Am 15.04.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet gemeinsam mit seinem 20-jährigen Soziusfahrer aus der VG Wittlich-Land auf einem Krad den Feldweg parallel zur Landstraße 141.
In einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass man zu Boden stürzte.
Beide Personen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.
Am Fahrzeug entstand Sachschaden.
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