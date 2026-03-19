Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 18.03.2026 gegen 15:07 Uhr fuhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen von einem Grundstück auf die Friedrichstraße in Wittlich auf.

Lesezeit 1 Minute



Hierbei kollidierte er mit einem querenden Linienbus.

Am Bus entstand massiver Sachschaden, der Busfahrer und die insgesamt sieben Fahrgäste wurden nicht verletzt.
Der Bus verblieb fahrbereit.

Die 74-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

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