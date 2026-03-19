Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 18.03.2026 gegen 15:07 Uhr fuhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen von einem Grundstück auf die Friedrichstraße in Wittlich auf.





Hierbei kollidierte er mit einem querenden Linienbus.



Am Bus entstand massiver Sachschaden, der Busfahrer und die insgesamt sieben Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Der Bus verblieb fahrbereit.



Die 74-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



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