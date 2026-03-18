Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier im Bereich der Ortslage von Bausendorf fuhr er an zwei am Fahrbahnrand haltenden Transportern vorbei, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.



Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land, welcher sich im Gegenverkehr befand, musste eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.



Ein dahinterfahrender 31-jähriger Fahrzeugführer erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug des 41-Jährigen auf.



Der 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, sein Fahrzeug musst abgeschleppt werden.



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