Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Fahrbahn
musste teilweise gesperrt werden.
Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.
Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache
Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Konz
Telefon: 06501/9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Fahrbahn