Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 16.03.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B51 im Bereich des Kreisverkehrs in Höhe der Möbel Martin Filiale Konz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW.

Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Fahrbahn

musste teilweise gesperrt werden.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache

Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/9268-0

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