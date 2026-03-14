Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam er in einer Kurve aufgrund eines dort liegenden Steins zu Fall, da ein Ausweichen nicht mehr möglich war.

Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, das Motorrad wurde abgeschleppt.



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