Klausen
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Am 10.03.2026 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Bereich der VG Westerburg die Landstraße 50 von Klausen kommend in Richtung Piesport.

Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers wegen des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land kollidierte.

Beide Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge mussten, nicht mehr fahrbereit, abgeschleppt werden.

