Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers wegen des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land kollidierte.



Beide Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge mussten, nicht mehr fahrbereit, abgeschleppt werden.



