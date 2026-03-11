Verkehrsunfall mit Personenschaden





Ein vorausfahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet will im Bereich der Straße "Zum kleinen Rotenberg" mit seinem Fahrzeug abbiegen, zeigt dies an und verlangsamt sein Fahrzeug.



Ein dahinter fahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues bremst sein Fahrzeug ordnungsgemäß ab.

Der 21-jährige Verkehrsunfallverursacher aus der VG Wittlich-Land erkannte dies alles zu spät und fuhr aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches auf das davor fahrende Fahrzeug aufgeschoben wurde.



An allen drei Fahrzeugen entstanden entsprechende Sachschäden, so dass diese allesamt abgeschleppt werden mussten.



Der in der Mitte fahrende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.



