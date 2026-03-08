Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots) -
Am 07.03.2026 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Trierer Stadtgebiet mit seinem Fahrzeug die Trierer Landstraße in Wittlich in Richtung der Landstraße 141.
An der Einmündung fuhr er aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands von hinten auf das Fahrzeug einer vorausfahrenden 76-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land auf.
Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die 76-Jährige wurde leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Wittlich (ots) -