Verkehrsunfall mit Personenschaden



Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw von Herforst kommend in Fahrtrichtung Zemmer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Nach ersten Hinweisen könnte der Fahrzeugführer möglicherweise einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen sein, der zuvor in den Gegenverkehr geraten sein soll. Ob dieser Umstand ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn war, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem möglicherweise beteiligten, entgegenkommenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 06502-91570 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



