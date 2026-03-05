Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihrem Personenkraftwagen auf der L 141 unterwegs war.



Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche zwar beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben.



Die 59-Jährige wurde aufgrund von Schmerzen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell