Hier missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihrem Personenkraftwagen auf der L 141 unterwegs war.
Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche zwar beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben.
Die 59-Jährige wurde aufgrund von Schmerzen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Personenschaden
