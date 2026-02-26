Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam sie aufgrund eines eigenen Fahrfehlers, als sie versuchte von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren, zu Fall.



Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt, dennoch wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



Am Fahrrad entstanden keine messbaren Schäden.



