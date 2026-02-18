Verkehrsunfall mit Personenschaden





Ein vorausfahrender 45-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich verlangsamte im Bereich der "Sehlemer Wurstbude" sein Fahrzeug um ordnungsgemäß abzubiegen.



Der 45-jähriger Fahrzeugführer aus Wittlich bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf.



An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.



Der auffahrende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



