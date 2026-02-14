Verkehrsunfall mit Personenschaden





Im Bereich der Einmündung nach Osann-Monzel versuchte ein 18-jähriger Fußgänger aus dem Bereich der VG Schweich plötzlich die Straße zu queren und trat unvermittelt auf die Fahrbahn.



Der Fußgänger wurde durch das Fahrzeug erfasst und fiel auf die Straße.

Der 18-jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Er war stabil, Lebensgefahr bestand nicht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei dem Fußgänger festgestellt.



Der Unfall wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle vorübergehend gesperrt.



