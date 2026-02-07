Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich
Am 06.02.2026 gegen 15:22 Uhr befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich.

Im Bereich des Kreisverkehrs mißachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Bernkastel-Kues.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, welche durch die Kollision beschädigt wurden.

Das Fahrzeug des 74-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden.

Der 74-jährige Mann wurde zudem leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

