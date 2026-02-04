Hasborn
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Am 03.02.2026 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Autobahnabfahrt Hasborn und wollte dort auf die Landstraße 52 auffahren.

Hier missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Niedersachsen, welcher die L 52 befuhr.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche beide massiv beschädigt wurden.

Der 18-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

