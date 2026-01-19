Hier kam sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte letztlich auf die Fahrbahn.
Durch den Sturz erlitt sie eine mittelschwere Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus verbracht.
Verkehrsunfall mit Personenschaden