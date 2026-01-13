Hierbei trat er, ohne auf den querenden Fahrzeugverkehr zu achten, unmittelbar auf die Fahrbahn.
Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades konnte eine Kollision durch Ausweichen verhindern, wodurch er jedoch selbst zu Fall kam und etwa 20 Meter über den Asphalt rutschte. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt.
Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.
Verkehrsunfall mit Personenschaden
