Verkehrsunfall mit Personenschaden





Eine 51-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet fuhr mit ihrem Personenkraftwagen unmittelbar hinter dem Traktor.



An einer gut übersichtlichen Stelle beabsichtigte sie den vorausfahrenden Traktor zu überholen.



Während des Überholvorgangs kam der 51-Jährige aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts am Fahrzeug leicht nach rechts von der Straße ab, wo er schließlich in ein Kiesbett fuhr und mit einem Leitpfosten kollidierte.



Er beabsichtigte an dieser Stelle gegenzulenken. Aufgrund des Lenkmanövers kam er nun zu weit nach links, wo er schließlich seitlich mit der in gleicher Richtung fahrenden PKW-Fahrerin kollidierte.



Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Beide Fahrzeuge überschlugen sich mehrfach und kamen im Straßengraben schließlich zum Stillstand.



Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 50 kurzzeitig voll gesperrt und anschließend wurden verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt.



