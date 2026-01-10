Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dazu fuhr sie nach links auf die Abbiegespur und fuhr anschließend in Richtung der Beethovenstraße.
Beim Abbiegevorgang übersah sie eine 58-jährige Fußgängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welche den Fußgängerüberweg querte und sich bereits mittig der Fahrbahn befand.
Es kam zur Kollision, sodass die Fußgängerin auf die Straße stürzte.
Die Fußgängerin wurde mittelschwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.
