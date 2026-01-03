Hier kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus der VG Wittlich-Land.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Personenschaden