Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.01.2026 gegen 19:24 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Klausen kommend in Richtung Altrich.





Hier kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus der VG Wittlich-Land.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



