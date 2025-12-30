Verkehrsunfall mit Personenschaden





Aufgrund der vorherrschenden Minustemperaturen waren die Bremsen des Fahrrades vereist, so dass sie beim Befahren der dortigen Gefällstrecke keine Bremskraft hatte und die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor.



Sie kollidierte in der Folge mit einer dortigen Parkbank und kam zu Fall.



Die 75-Jährige, welche keinen Fahrradhelm trug, zog sich mittelschwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.



