Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam sie aufgrund einer Fehlbedienung des Fahrzeugs von der Fahrbahn ab, überfuhr die Mittelinsel des dortigen Kreisverkehrs und kollidierte im Anschluss mit dem Zaun eines dortigen Baustoffhandels, wo sie schließlich zum Stillstand kam.



Das Fahrzeug wurde so erheblich beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte.

Sowohl an der Mittelinsel des Kreisverkehrs, als auch an dem Zaun entstand erheblicher Sachschaden.



Sowohl die Fahrzeugführerin, als auch ihr Beifahrer wurden zwecks Abklärung von Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.



