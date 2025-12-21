Verkehrsunfall mit Personenschaden





Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kam sie in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Personenkraftwagen einer 61-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet kollidierte.



Die 61-Jährige versuchte noch durch eine Notbremsung und Ausweichen eine Kollision zu verhindern, was nicht mehr gelang.



Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, an beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.



Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell