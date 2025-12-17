Verkehrsunfall mit Personenschaden





Als plötzlich und unerwartet ein Reh die Fahrbahn kreuzte, versuchte der Fahrzeugführer durch Ausweichen, eine Kollision zu verhindern.



Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben.

Sein 22-jähriger Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt.



Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieses musste abgeschleppt werden.



