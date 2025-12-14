Aufgrund eines plötzlich auftretenden körperlichen Unvermögens kommt sie von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dortigen Grundstücksmauer.
Aufgrund der geringen Geschwindigkeit kommt das Fahrzeug nach der Kollision zum Stillstand.
Die Gartenmauer wurde beschädigt, ebenso das Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste.
Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
Verkehrsunfall mit Personenschaden
