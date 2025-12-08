Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 06.12.2025 gegen 02:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit seinem Quad einen Wirtschaftsweg zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand.





Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte in den Weinberg.



Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nur leichtverletzt.



Am Quad, sowie einigen Rebpfählen entstand Sachschaden.



Das Quad konnte mit eigenen Mitteln geborgen werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell