Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 07. Dezember 2025 kam es gegen 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B270 zwischen Idar-Oberstein und Mittelreidenbach.

Ein schwarzer Hyundai kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt.

Die B270 war für circa zwei Stunden zwischen dem Kreisverkehr zur B41 und Mittelreidenbach vollständig gesperrt.



Neben der Straßenmeisterei war die FFW mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort.



