Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier erkannte er das verkehrsbedingte Halten der vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, was dazu führte, dass insgesamt vier hintereinanderstehende Fahrzeuge aufeinander aufgeschoben wurden.



An allen Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Der Fahrer des Fahrzeuges, welches unmittelbar durch den Unfallverursacher getroffen wurde, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Ebenso wurde der sich mit ihm Fahrzeug befindliche 2-jährige Sohn des Verletzten vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung verbracht.



Im Einsatz waren neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, der Rettungsdienst und die Feuerwehr.



Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen vor Ort.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell