Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn.

Der 29-Jährige versuchte durch eine Notbremsung und eine Ausweichbewegung die Kollision zu verhindern, was nicht gelang.



Durch die abrupte Ausweichbewegung kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.



Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, es musste abgeschleppt werden.



Das Reh lief nach der Kollision weiter.



