Verkehrsunfall mit Personenschaden





Aufgrund zähfließenden Verkehrs am Kreisverkehr musste eine vor ihm fahrende 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen verlangsamen.



Der 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Geschädigten auf.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



Es kam im Zuge des Verkehrsunfalls und der sich anschließenden Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen vor Ort, so dass die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Wittlich verkehrsregelnd eingreifen mussten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell