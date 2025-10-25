An der Einmündung zur Landstraße 64 musste ein vorausfahrender 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen verkehrsbedingt bremsen und anhalten.
Der 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden.
Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Verkehrsunfall mit Personenschaden
