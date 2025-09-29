Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier verlor sie aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug ins Schleudern geraten war, überschlug sich dieses.



Die junge Fahrzeugführerin wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B50 kurzzeitig voll gesperrt.



