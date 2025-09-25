Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier erkannte sie das Abbiegevorhaben einer vorausfahrenden 19-jährigen Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen zu spät und konnte auf der regennassen Straße aufgrund von einsetzendem Aquaplaning und zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig abbremsen.



Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge mittelschwer beschädigt wurden, aber fahrbereit blieben.

Die 19-Jährige im vorausfahrenden Fahrzeug wurde durch die Kollision leicht verletzt.



Der Verkehrsunfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



