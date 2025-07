Verkehrsunfall mit Personenschaden

Der Führer eines PkW befuhr die Landesstraße aus Richtung Hattgenstein kommend in Fahrtrichtung Oberhambach. Im Bereich einer Geraden kam der PkW aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab.



Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt und wurde im Anschluss mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Die L 175 ist aktuell zwischen Hattgenstein und Oberhambach in beiden Richtungen gesperrt.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



