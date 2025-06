Am Montag, den 30.06.2025, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in der St. Vither-Straße in Niederprüm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Am Montag, den 30.06.2025, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in der St.-Vither-Straße in Niederprüm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Ein 71 Jahre alter Radfahrer kollidierte mit dem PKW eines 44 Jahre alten Fahrzeugführers.



Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Polizeiinspektion Prüm.



Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



