Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin befuhr die L20 in Richtung Brandscheid. Auf einem geraden Streckenabschnitt verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung.



Das Fahrzeug überschlug sich und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.



Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für die Dauer von einer Stunde vollständig gesperrt.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst, eine First Responderin, die Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.



Die Polizei Prüm bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern, die am Unfallort geholfen haben.



Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder via E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell