Am Sonntag, den 11.05.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in Sellerich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.





Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad die L17 in Sellerich in Richtung Bleialf. Im Bereich der Einmündung zum Pierweg beabsichtigte eine aus der Gegenrichtung kommende 46 Jahre alte Autofahrerin nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Motorrads.



Die Fahrerin des Motorrads kam in der Ausweichbewegung zu Fall. Infolge des Sturzes wurde sie schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



