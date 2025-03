Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr, kam es auf der B 421 bei Strotzbüsch zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde.



Ein 17jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wollte von der L 52 nach links auf die B 421 abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 61-Jähriger mit seinem PKW die B 421 in Richtung Hontheim. Der 17-Jährige missachtete die Vorfahrt des von links kommenden PKW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, bei dem der Leichtkraftradfahrer auf die Windschutzscheibe prallte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Schwerverletzte wurde mit Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen, der leichtverletzte Pkw-Fahrer konnte das Krankenhaus Daun nach ambulanter Behandlung verlassen.

Seitens der Staatsanwalt Trier wurde ein Gutachten angeordnet.

Neben den Beamten der Polizei Daun befand sich die Freiwillige Feuerwehr Hontheim, 2 Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt und die Straßenmeisterei Daun im Einsatz.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell