Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 10.01.2025 ereignete sich gegen 10:36 Uhr auf der B410 zwischen den Ortslagen Prüm und Niederprüm in Höhe des Ausstellungsgeländes ein Verkehrsunfall, bei denen zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Hierbei kollidierten ein silberner BMW und ein beigefarbener VW im Begegnungsverkehr, wodurch sich der silberne BMW überschlug. Einer der Fahrzeugführer musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die B410 in Höhe der Einmündung Wenzelbach sowie der Einmündung Zum grünen Sitz für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehr Prüm, der Rettungsdienst Prüm mit Notarzt, der Rettungsdienst Winterspelt sowie die Polizeiinspektion Prüm.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass durch den silbernen BMW im Bereich der Ortslagen Ellwerath und Niederprüm bereits Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr gefährdet wurden. Zeugen, insbesondere Geschädigte, die Angaben zu den jeweiligen Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



